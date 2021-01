I vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti intorno alle ore 16.30 per un incidente stradale avvenuto sulla SR 2al km 248, in localià Malasalita a Poggibonsi. Una vettura è uscita fuori strada rimanendo in bilico sul ciglio e le due persone che si trovavano all'interno, sono state tratte in salvo ed affidate al personale sanitario 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri.