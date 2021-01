Carabinieri forestali all'ospedale di Pistoia per una Befana di festa

Anche quest’anno, nonostante il Covid, i carabinieri forestali saranno presenti nei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per portare un simbolo di natura e speranza ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato in corsia durante l’Epifania.

Gli uomini e le donne del Raggruppamento Biodiversità raggiungeranno oltre 40 nosocomi e strutture di accoglienza per donare giochi e libri dedicati all’ambiente.

Verrà condiviso, inoltre, un video riguardante la conoscenza della biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura grazie alla tecnologia che, mai come quest’anno, ha aiutato molti cittadini fragili a sentirsi meno soli.

Le immagini sono state girate all’interno delle 149 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

A Pistoia i Carabinieri si recheranno all’Ospedale San Iacopo per condividere la giornata di festa con il personale sanitario che negli anni passati ha sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo ed offrire doni ai piccoli degenti.

Nonostante le difficoltà legate al periodo, quest’anno i presenti dei Carabinieri della Biodiversità giungeranno in molte più strutture di cura, per testimoniare vicinanza a tutti i bambini ricoverati, ai medici e infermieri che sono stati i veri protagonisti del contrasto alla pandemia.

Aspettiamo pertanto questa Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà.

