Domenica 10 gennaio nuova edizione del mercato di Cantagrillo

L'assessorato al commercio e mercati ha voluto organizzare una nuova edizione del mercato di Cantagrillo che va a recuperare una delle due due edizioni che sono saltate a marzo e aprile a causa della chiusura dovuta alla pandemia. Il mercato si svolgerà domenica 10 come di consueto in piazza Daghini dalla mattina alle 8 fino al pomeriggio alle 18.

"Tenevo in modo particolare a recuperare queste due edizioni del mercato di Cantagrillo - sottolinea l'assessore al commercio e mercati, Benedetta Vettori - per andare incontro alle esigenze di una categoria che ha subito e subisce tutt'ora le pesanti restrizioni dovute all'emergenza Covid. Un aiuto doveroso che come assessore e come amministrazione ci siamo sentiti di dover dare".

Fonte: Comune dI Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa