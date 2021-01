Il presidente della Provincia Puggelli incontra il nuovo prefetto di Prato

Il nuovo prefetto di Prato Adriana Cogode ha fatto visita questa mattina al presidente della Provincia di Prato Franceco Puggelli che l’ha ricevuto a palazzo Banci Buonamici. Durante l’incontro, che si è protratto per circa 45 minuti, il prefetto Cogode e il presidente Puggelli hanno parlato dei temi più importanti del territorio provinciale e dei progetti in corso da parte della Provincia, nonché delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi in ambito scolastico, che hanno visto Prefettura e Provincia lavorare in stretta collaborazione anche con gli altri enti in vista della ripresa della didattica in presenza al 50% a gennaio.

Puggelli ha poi donato al prefetto Cogode un libro che racconta la storia di palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia, in segno di benvenuto nel nostro territorio pratese e come augurio di una stretta e proficua collaborazione.

Fonte: Ufficio Stampa