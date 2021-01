Oltre 3mila pasti caldi e 1.800 pacchi alimentari, i numeri della solidarietà a Vinci

Con la fine del 2020, l'assessore alle Politiche sociali e all'Associazionismo del Comune di Vinci, Chiara Ciattini, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le associazioni e i volontari che, con il loro impegno, hanno consentito alla comunità di superare questo anno caratterizzato da una crisi sanitaria senza precedenti, che ha portato con sé drammatiche conseguenze sia in termini sociali che economici.

Sono 25 le associazioni che hanno lavorato a stretto contatto con l'Amministrazione comunale per fornire assistenza, garantire servizi o semplicemente fare intrattenimento online durante il lockdown: “Il 2020 che volge al termine sicuramente sarà ricordato come l'anno della pandemia che ci ha portato a cambiare radicalmente il nostro modo di vivere, ponendoci di fronte problemi che hanno richiesto soluzioni molte volte complicate - ha affermato Ciattini - In alcuni momenti ci siamo sentiti come una nave in mezzo alla tempesta e abbiamo avuto bisogno dell'aiuto di tutti. Accanto a noi si è stretto il mondo delle associazioni, mettendosi completamente al servizio della società, ognuna con le sue peculiarità”.

Grazie ai tanti volontari, sul territorio vinciano sono state distribuite 82mila mascherine nel corso delle due ondate di epidemia (60mila porta a porta e quasi 19mila tramite punti di distribuzione), 362 buoni spesa, 1.840 pacchi alimentari e 3.065 pasti caldi. Inoltre, sono state consegnate 210 buste della spesa a domicilio per chi era costretto a stare in casa.

“In prima linea - ha proseguito l'assessore - tutte le associazioni legate al sociale che ci hanno supportato in una miriade di servizi, dalla consegna delle mascherine a quella dei buoni spesa, dall'accoglienza alla Casa della Salute alla raccolta degli alimenti donati dai cittadini con l'iniziativa il 'Carrello solidale', fino alla preparazione dei pacchi alimentari e alla spesa fatta per le persone sole che non potevano uscire”.

Ma non solo. L'assessore ha ricordato anche il prezioso contributo alla raccolta fondi di beneficenza e alle attività culturali e di intrattenimento: “Diverse associazioni hanno donato al Fondo di solidarietà, mentre altre hanno acquistato strumenti informatici per chi aveva bisogno. Altre, ancora, hanno videoregistrato storie da far ascoltare a bambini e adulti per non farli sentire soli”.

“Appena è stato possibile - ha sottolineato Ciattini - si sono prodigate a creare eventi per farci assaporare un ritorno alla normalità, per esempio con Viale in festa oppure con Calici di Stelle o con l’intervista a Wikipedro, il trekking urbano a Vinci, il concerto a Sant'Ansano e molti altri momenti e attività all'aperto”.

Un anno estremamente difficile per tutti, che tuttavia ha fatto riscoprire quei valori che tengono uniti una comunità: “Sicuramente - ha concluso l'assessore - il 2020 ha portato tanto dolore e sofferenza ma anche tanta solidarietà. Evito di citare i nomi dei volontari e delle associazioni, perché siete stati tutti presenti e, posso affermare, insostituibili. Pertanto, intravedendo la luce in fondo a questo lungo tunnel che stiamo attraversando, auguro a tutti voi un 2021 pieno di serenità, salute e tante buone cose”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa