San Casciano e Barberino Tavarnelle, 12 giovani da impiegare nei settori Cultura e Sociale

Sono tre i progetti, elaborati dai Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle, relativi ai settori Cultura e Sociale, che i giovani del territorio potranno valutare per partecipare al Servizio civile Universale. Si sono aperti i termini del Bando, attivo fino alle ore 14 dell'8 febbraio 2021, rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Quattro volontari potranno essere impiegati nella biblioteca di San Casciano nell’ambito dell’iniziativa “Biblioteca: un diritto di tutti” e si svolgerà nella struttura rinnovata di via Roma a San Casciano. Altri quattro potranno effettuare il servizio presso la sede del Comune di San Casciano aderendo al progetto “GAS Giovani Attivi e Solidali”. La terza proposta “Percorsi colorati” offrirà l’opportunità ad altrettanti giovani di effettuare lo SCU presso il Centro Giovani di Barberino Tavarnelle.

I progetti, della durata di un anno, prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali per 5 giorni. Ai volontari del servizio civile è attribuito un assegno mensile di 439,50 euro equiparato a redditi esenti. Inoltre i giovani saranno coinvolti in un percorso di formazione generale, basato sulla conoscenza degli elementi che costituiscono il servizio civile universale e in una specifica formazione sulle caratteristiche dei singoli progetti. I dettagli e le informazioni relativi ai progetti sono disponibili sui siti web dei Comuni.

Le domande di partecipazione devano essere inoltrate esclusivamente on line attraverso la piattaforma "Domande on Line" (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Info: Progetto Biblioteca: un diritto di tutti Marco Rossetti, tel. 055.8256382 – e.mail m.rossetti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Progetto GAS: Giovani Attivi e Solidali, Laura Dainelli, tel. 055.8256314 - l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Progetto Percorsi colorati, Raffaella Nurchis, tel. 055.8050874 - r.nurchis@barberinotavarnelle.it.

