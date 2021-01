Caduta massi, chiusa ss67 tra Lastra a Signa e Montelupo

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un distaccamento di massi dalla collina al chilometro 61+500 della SS 67 Tosco Romagnola nel territorio del Comune di Lastra a Signa al confine con il Comune di Montelupo, poco prima del ponte della ferrovia di Camaioni.

Date le dimensioni dei massi caduti sulla carreggiata, che non hanno interessato nè persone e nè autoveicoli, la strada è chiusa al traffico a partire da questa sera e per qualche giorno per permettere la rimozione del materiale e l'effettuazione dei necessari controlli di stabilità sulla collina. In particolare il tratto della SS 67 Tosco Romagnola chiuso alla circolazione stradale è quello tra via di Novoli e via di San Vito.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Anas che ha la competenza sulla strada, i Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio tecnico comunale, Polizia Municipale e Carabinieri.