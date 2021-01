Canottieri Limite, niente uscita e pranzo sociale per l'Epifania

Per la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica è un sei gennaio molto diverso dal tradizionale. Per i Canottieri la Befana rappresenta la festa sociale, l'uscita in Arno di tutte le imbarcazioni con la sfilata ed il brindisi per l'inaugurazione dell'anno remiero. La Società è legata alla storia di Limite e viceversa, d'altra parte il sei gennaio è storicamente il vero capodanno di tutta la comunità limitese che brinda e festeggia l'anno nuovo. Questo giorno del 2021 sarà ricordato per sempre, visto che non solo si è dovuto rinunciare alla sfilata delle imbarcazioni, ma non si è svolto neanche il pranzo sociale è la festa che ne conseguiva. La pandemia mondiale ha messo a dura prova tutto il mondo e di conseguenza anche la Canottieri Limite che con grande fatica porta avanti questo sodalizio anche in un momento cosi difficile. Proprio quest'anno erano in programma grandi festeggiamenti per il 160° anniversario e per quanto sarà possibile durante l'anno i dirigenti sperano di poter festeggiare in più occasioni i 160 anni della Canottieri Limite 1861.

Il presidente Avv. Filippo Busoni nel discorso tenuto via Web per gli auguri ha chiuso dicendo"I canottieri statene pur certi non si arrenderanno mai", e da ex canottiere lo sa benissimo che la Società con i suoi dirigenti uscirà da questo periodo più forte di prima.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio stampa