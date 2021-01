Le feste sono appena passate, ma vi propongo questa ricetta classica di un dolce natalizio, i Ricciarelli fatti in casa. Qualche settimana fa mi è arrivata tramite mail questa ricetta e ringrazio LellaLella, che è una nostra cara ascoltatrice e cucina veramente bene. Una volta le ho scritto che lei potrebbe andare alla trasmissione di Master Chef Italia.

LellaLella è una fotografa professionista ma ha una grande passione che è la cucina. Ama cucinare non solo per la sua famiglia, ma anche per gli amici. Spesso a Natale prepara delle leccornie da regale come il pan pepato, ho dato la ricetta due anni fa, e ho avuto la fortuna di assaggiarlo perché lo portò in radio.

Altra ricetta sono proprio i ricciarelli che prepara in casa. Mi raccontava che anche con pochi ingredienti, che si ritrova in frigorifero, riesce a realizzare dei piatti gustosi, la signora ha fantasia, sperimenta e nella dispensa di Master Chef sicuramente riuscirebbe a fare la spesa in pochi minuti, cosa che io non riuscirei a portare a termine.

Per sapere un po' di storia dei Ricciarelli che sono un dolce tipico di Siena insieme al Panforte e Panpepato rimando a questo sito, dove troverete anche la storia di Panforte realizzato in onore della visita della regina Margherita di Savoia a Siena per il Palio nel 1879.

www.tuscanyequestrian.com/I/blog/

Ricciarelli fatta in casa

Ingredienti:

200 gr di mandorle pelate

80 gr di zucchero

35 gr di farina 0

1 pizzico di lievito in polvere per dolci

la scorza grattugiata di un’arancia

per legare:

25 gr di zucchero

25 gr di acqua

1 albume

Per decorare

Zucchero a velo q.b

Preprazione

Nel tritatutto tritate le mandorle pelate con lo zucchero semolato e poi mettetele in una ciotola e aggiungete la farina, la scorza d’arancia grattugiata e il lievito per dolci e mescolate bene. Preparate lo sciroppo di zucchero semplicemente versando in un pentolino l’acqua e lo zucchero e fate sciogliere a fuoco lento. Quando lo zucchero si sarà sciolto nell’acqua, versatelo nella pasta dei ricciarelli e mescolate bene. Sbattete leggermente l’albume con una forchetta (senza montarlo) e versate anche questo nell’impasto. Lavorate bene l’impasto in modo che sia omogeneo. Staccate un pezzo di impasto (circa 25-30 gr) e dategli la forma grossolana di un rombo arrotondato. Ripetete il procedimento per tutti i ricciarelli, fino ad esaurimento dell’impasto. Passate i ricciarelli alle mandorle nello zucchero a velo e trasferiteli in una teglia rivestita di carta forno. Infornate a forno preriscaldato a 150 gradi per circa 10-12 minuti. I ricciarelli saranno cotti non appena inizieranno a comparar ire le prime crepe sulla loro superficie. Togliete dal forno e fateli raffreddare completamente prima di mangiarli. Una variante a chi piace il cioccolato potete immergere una volta che si sono raffreddati nel cioccolato fuso in modo da ricoprirli di cioccolato, fate raffreddare e poi mangiate!

Lellalella G.

