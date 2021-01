Coronavirus, Giani: "Toscana virtuosa, siamo da zona gialla"

La prossima settimana la Toscana cambierà di nuovo colore, anche se ai vertici della giunta regionale si spera nel giallo. Attualmente è in zona gialla, ma nel weekend passerà alla zona arancio come tutta Italia. Da lunedì 11 gennaio potrebbero esserci variazioni per quanto concerne le norme anti-contagio da Covid-19.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, continua a affermare: "Il colore va chiesto al comitato tecnico scientifico. Ho visto in questi giorni tanti appassionarsi, e dare sicurezze, io sicurezze non ne ho mai, però i dati che abbiamo portato rendono ragionevole che la prossima settimana la Toscana, che è stata durante le ultime settimane tra le regioni più virtuose, sia in fascia gialla".