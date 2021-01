Grave incidente per un ciclista 91enne a Firenze: accertamenti in corso

Questa mattina un ciclista di 91 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente, mentre stava percorrendo in bicicletta via dei Della Robbia. La polizia municipale sta svolgendo gli accertamenti: dai primi rilievi pare che l'uomo sia caduto vicino ad un cantiere su un lato della strada. La dinamica è ancora da chiarire così come se siano coinvolti altri veicoli. Al momento, oltre alla bicicletta del ferito, non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Per la ricostruzione del sinistro saranno ascoltati anche i testimoni. Il 91enne è stato portato all'ospedale di Careggi in gravi condizioni, a causa dei traumi riportati dall'incidente.

Il commento di FdI

Sulla vicenda si sono espressi anche Draghi e Sollazzo, rispettivamente capogruppo Fratelli d'Italia in Comune e nel Quartiere 2, che hanno riferito di "un grave incidente fra un veicolo e un passeggero di bicicletta, che è stato ricoverato trasportato in ambulanza con a seguito dell'auto medica". I due esponenti di FdI hanno continuato dicendo che "i residenti dell'ultimo tratto di via dei Della Robbia (prima dell'intersezione con viale Mazzini) lamentano da anni scarsa sicurezza stradale e resocontano annualmente il numero di sinistri agli incroci vari". Tratto di strada definito ancora da Draghi e Sollazzo "una pista di decollo, troppo spesso i veicoli, nei giorni festivi o tarda notte percorrono il tragitto a forte velocità".