Ristoro abbonamenti, Tpl in confronto con la Regione Toscana

In merito al ristoro degli abbonamenti del Trasporto Pubblico Locale, sono in atto confronti da parte delle aziende aderenti a One Scarl con la Regione Toscana per analizzare le possibilità di ristoro in favore dei pendolari per il periodo novembre- dicembre 2020.

Le determinazioni saranno rese note attraverso il sito internet e la pagina Facebook di CTT Nord, ed i media locali. CTT nord invita dunque la clientela ad attendere tali indicazioni.

Fonte: Ufficio stampa