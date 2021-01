Un assembramento non consentito in un circolo della Zona del Cuoio ha portato a sette multe. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 9 gennaio in una struttura che si trova nel comune di San Miniato.

I carabinieri sono arrivati a tarda sera nel circolo e hanno trovato sette persone, in violazione delle norme anti-contagio da Covid-19. Sono subito scattate le multe salate, 400 euro per ognuno dei sette partecipanti al ritrovo non consentito.