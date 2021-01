Vaccini anti-Covid a San Miniato: prime dosi per Casa famiglia caritas e Casa Verde

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Toscana.

Questa mattina a San Miniato, è stato compiuto un altro passo in avanti nella lotta contro alla pandemia, come ha comunicato il sindaco Simone Giglioli tramite facebook: "Dopo la RSA Del Campana Guazzesi (Qui la notizia), oggi è stato il turno della vaccinazione per la Casa Famiglia di Via Carducci e della Casa Verde della IRCCS Fondazione Stella Maris. Un’altra bella notizia nella lotta al Covid-19". Sui social, soddisfazione per il traguardo della prima sessione di vaccino, espressa anche da La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale