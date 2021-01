Alan Spicy e il loro ultimo singolo su Radio Lady per Liberi Tutti Live

La band di Poggio Bustone (Rieti) Alan Spicy, pubblicati con l'etichetta toscana “Beng Dischi”, è stata ospite alcuni giorni fa della trasmissione Liberi Tutti Live con Irene Rossi su Radio Lady.



Gli Alan Spicy nascono 3 anni fa e dopo un solo anno escono con il loro primo Ep Frammenti, dal quale traspare il loro modo diretto e istintivo che li contraddistingue anche nei live. Da quel momento iniziano a farsi conoscere ed amare dal pubblico che li segue durante le trasferte del loro “Tuttutour” ricevendo moltissime recensioni ed interviste su radio/tv oltre ad anteprime, esclusive e recensioni su 100Decibel, MEI, Distopic, IlMessaggero, RietiLife e suonando in numerosi festival di musica, non ultimo il Caliel Next Generation, che si svolge nel contesto di Sanremo proprio durante il Festival della Canzone Italiana.

Dal 2019 la band fa parte della nazionale cantanti del MEI, mentre nel 2020 firma il contratto con la Beng! Dischi che realizza il videoclip in collaborazione con Cineseries Srl e cura la promozione del singolo Arcobaleno Nero, registrato e prodotto da Nicola D’Amati a Il Merlo Studio (Roma) insieme all’amico Marco Rissa (chitarrista dei Thegiornalisti), la cui esperienza ha contribuito a dare forma al singolo