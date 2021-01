Accoltellò il collega negli uffici del Comune di Arezzo, due anni alla Rems di Empoli

Due anni alla Rems di Empoli per l'uomo che accoltellò il geometra dell'ufficio manutenzione del comune di Arezzo, suo collega. A deciderlo è stato il tribunale di Arezzo. Il reato è stato derubricato da tentato omicidio a lesioni volontarie gravi. L'uomo, 59 anni, ferì con un coltello da cucina il collega di 47 anni negli uffici comunali in via Tagliamento ad Arezzo. Dopo una permanenza in carcere è stato trasferito alla Rems di Empoli in seguito a problematiche di ordine psichiatrico.