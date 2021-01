Col camper in centro a Firenze, multati

Continuano i controlli della Polizia Municipale in piazza Vittorio Veneto. Sabato mattina verso le 11 circa una pattuglia del Reparto Fortezza è intervenuta nella piazza per reprimere il fenomeno del campeggio abusivo. In particolare era presente un camper, con targa italiana, che aveva la veranda abbassata e apparentemente gli occupanti lo utilizzavano per campeggiare. Da accertamenti effettuati il camper risultava privo di copertura assicurativa. All'interno vi erano quattro persone straniere maggiorenni e prive di documenti , tre uomini ed una donna. Tutti e quattro sono stati fotosegnalati e denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e multati per il divieto di campeggio come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Il proprietario del camper, un italiano, è stato sanzionato per mancanza di assicurazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa