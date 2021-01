Consegnata la pergamena del Comune di Altopascio alla pediatra Romani

La pergamena del Comune di Altopascio per Rina Alberta Romani, la pediatra storica della cittadina del Tau. A consegnarla sono stati il sindaco, Sara D’Ambrosio, l’assessore al sociale e alla scuola, Ilaria Sorini e il coordinatore dei servizi educativi di Altopascio, Gian Marco Bertozzi. La pediatra Romani ha seguito e accompagnato generazioni di altopascesi ed è andata in pensione a ottobre scorso, dopo quasi 40 anni di attività. “Alla dottoressa Romani, che ha fatto delle bambine e dei bambini la sua ragione di vita, va tutto il nostro ringraziamento, per essere stata un pilastro, un riferimento, una guida”, questo il messaggio contenuto nella pergamena.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa