Sorpresi a rubare, sparano in aria e fuggono

Hanno provato a rubare in una casa, ma il proprietario li ha notati e messi in fuga. I ladri, però, hanno esploso un colpo in aria prima di scappare. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 11 gennaio, a Figline, alla periferia di Prato. Ancora non è chiaro se il colpo è stato sparato da un'arma vera o da una scacciacani.

In base alla ricostruzione della polizia, i malviventi sono entrati nella casa smurando la grata di protezione di una finestra, dopo aver messo fuori uso l'allarme acustico usando una bomboletta di schiuma poliuretanica. Sono in corso le indagini.