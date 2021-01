Uccise da albero caduto alle Cascine, rinvio a giudizio per un dipendente comunale

C'è un rinvio a giudizio per la morte di zia e nipote, Donatella Mugnaini, 51 anni, e Alice, 2 anni, travolte e uccise da un grande ramo caduto il 27 giugno 2014 al parco delle Cascine di Firenze. Si tratta di n dipendente del Comune di Firenze, responsabile delle gestione del Patrimonio Verde del parco delle Cascine dal 2012 al 2014. L'accusa è di omicidio colposo. Il gup aveva inizialmente prosciolto l'accusato, ma la corte di appello del capoluogo toscano ha deciso per il processo.

Due dirigenti di due cooperative incaricate di effettuare le verifiche sugli alberi erano già stati condannati in primo grado con una sentenza pronunciata il 21 settembre 2020 con pene da 1 anno e 6 mesi di reclusione ad un anno, pena sospesa. Nello stesso processo è stato assolto per non aver commesso il fatto l'agronomo incaricato di effettuare le verifiche sugli alberi.