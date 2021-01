Da Firenze a Senigallia: il cuore delle mamme fa chilometri

Da Firenze fino a Senigallia, in provincia di Ancona. Il cuore delle mamme fa chilometri. Abbiamo già parlato delle due madri, Giovanna Carboni di Cerreto Guidi e Camilla Tommasi, di Montemerlo vicino a Vo' ( Padova), che hanno annullato centinaia di chilometri di distanza, scrivendosi lettere, condividendo il dolore senza fine della perdita di un figlio e il coraggio di riprendersi la vita.

Dalle loro lettere è nato il libro "Il filo sottile del coraggio", curato da Gaia Simonetti. Dai proventi della vendita del diario delle mamme, in questi giorni, è stato supportato un progetto dedicato alla clownterapia con VIP Claun Ciofega, in ricordo di Francesco Conti, per strutture pediatriche nelle Marche, in particolare a Senigallia in provincia di Ancona.