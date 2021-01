Ladri a Sovigliana-Spicchio, svaligiati due appartamenti: via gioielli e un diamante

Ladri alla luce del giorno in via Filzi a Sovigliana-Spicchio di Vinci. Questa mattina due appartamenti accomunati dallo stesso ingresso sono stati svaligiati da parte di ignoti. Alle 9 una signora, l'ultima ad essere presente in casa, è uscita per delle commissioni e al ritorno, alle 10.30, ha trovato la sorpresa. I ladri sono stati descritti come due vestiti bene di alta statura che sono poi scappati a bordo di un'auto grigia presente sul posto che probabilmente faceva da palo. A dare l'allarme anche un passante che stava passeggiando con il cane.

Nei due appartamenti, dove vivono un'anziana e il figlio, sono state svaligiate le casseforti che sono state aperte con la mola. Portati via gioielli e monili per valore complessivo di 10mila euro all'anziana, nell'appartamento del figlio altri braccialetti e un diamante. La denuncia è stata fatta ai carabinieri. A sorprendere i proprietari il fatto che sembra che i ladri sapessero dove trovare i preziosi.

A raccontare la cosa è stato Federico Scardigli, figlio della anziana e proprietario dell'appartamento.