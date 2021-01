Montemurlo, lavori in piazza Donatori di sangue

Vanno avanti i lavori per il nuovo centro cittadino di Montemurlo. Dopo il completamento di piazza della Libertà e l'avvio dei lavori nell'ex campo sportivo di via Rosselli, domani 14 gennaio, partirà un altro importante cantiere, quello relativo alla sistemazione della piazza Donatori di sangue, in prossimità del monumento ai caduti. L'intervento rientra nei lavori di sistemazione della viabilità del nuovo centro e prevede delle limitazioni alla sosta sulla piazza. Da domani, infatti, si potrà parcheggiare solo sul lato della piazza nei pressi dell'edicola, mentre verrà interdetto al traffico lo spazio più prossimo al monumento ai caduti, dove si trova anche l'ingresso del cantiere dell'ex campo sportivo. Le limitazioni si rendono necessarie per poter completare le sistemazioni sulla piazza in vista della completa asfaltatura che sarà svolta entro il mese di febbraio. I lavori in piazza Donatori di sangue riguardano la sistemazione dei vari cordonati e il completamento della rete di regimazione delle acque meteoriche. Inoltre, prima dell'asfaltatura, sarà rifatto il sottofondo della piazza con una nuova massicciata. Questi lavori sono propedeutici alle asfaltature che si svolgeranno appunto a febbraio e vedranno, oltre alla piazza, la sistemazione del manto stradale sulle nuove rotatorie realizzate tra via Rosselli e via Carducci e tra via Carducci e via Pascoli e lungo la via Rosselli e la via Carducci. La circolazione, seppur con qualche disagio, sarà comunque sempre garantita. « Dopo le vacanze natalizie sono ripresi a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo centro cittadino.- spiega il sindaco Simone Calamai- Anche i lavori in piazza Donatori di sangue rientrano nel progetto complessivo del nuovo centro. Potranno essere possibili dei disagi ma si tratta di lavori importanti per arrivare quanto prima al completamento dell'area e la sua completa riapertura. In questo modo si vanno a definire i vari tasselli che stanno componendo l'immagine del nuovo centro di Montemurlo». Dopo la pausa natalizia sono ripresi anche i lavori sull'edificio della scuola di Novello. La scuola dell'infanzia è stata trasferita nell'area già ristrutturata dell'ex asilo nido e ora il cantiere va avanti sull'altra parte della scuola, dove sono in corso i lavori di adeguamento sismico e isolamento termico e acustico. Infine, è partito lo scorso 11 gennaio anche il cantiere all'interno dell'area dell'ex campo sportivo, destinato a diventare un grande parco urbano con spazi per il gioco, il relax e lo sport.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa