Pannelli artistici, Oliveri chiede conto delle spese per i lavori in via Turi

L'amministrazione comunale ha dichiarato di voler apporre in via Turi, all’interno delle finestre cieche del muro del centro parrocchiale Giovanni XXIII, sei opere in pannelli raffiguranti fotografie storiche del centro, rielaborate artisticamente da un pittore e scultore santacrocese. Tali opere racconteranno la storia della cittadina conciaria attraverso i suoi simboli e le sue memorie. Secondo il Sindaco, inoltre, saranno previsti dei lavori per far risaltare gli 8 pannelli artistici che già da anni si trovano lungo corso Mazzini, al fine di raccontare la vocazione artigianale e industriale santacrocese con la lavorazione della pelle.

Il primo cittadino, così facendo non fa altro che prendere decisioni ripetendo lo stesso schema fallimentare: le amministrazioni santacrocesi che si sono susseguite negli anni hanno sprecato soldi pubblici, senza che i cittadini ne avessero alcun vantaggio.

Gli 8 pannelli necessitanti di interventi sono stati realizzati da diversi artisti e collocati sulle pareti lungo il corso Mazzini a metà degli anni '90 e ogni opera è costata milioni di lire. Già in quel periodo l’amministrazione pensava che le opere sarebbero servite a incrementare la frequentazione del centro storico. Tante belle idee che però non si sono mai concretizzate.

Tantissimi cittadini non sono nemmeno a conoscenza della presenza dei dipinti apposti sulle pareti del corso Mazzini. La cosa peggiore è che tali creazioni risultano danneggiate in quanto nel corso degli anni non sono stati previsti adeguati interventi di manutenzione. Se così non fosse non si sarebbe dovuto prevedere la realizzazione di interventi di restauro. Come sempre si cerca di chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati.

Anche questa amministrazione conferma di non avere nel suo DNA la capacità di investire nei lavori di manutenzione. Per l'ennesima volta dimostra di dover rimettere mano a opere pubbliche trascurate da anni spendendo soldi pubblici a oltranza.

Se dovessi descrivere i lavori dove sono stati necessari successivi interventi perché o eseguiti male o a causa di scarsa manutenzione l’elenco sarebbe lungo. Come capogruppo del gruppo consiliare “ASMA 2.1” consigliere comunale chiedo al Sindaco di dare informazione ai santacrocesi relative a quanto sono costate in totale le 8 opere esposte nel corso Mazzini e a quanto verrà speso per i lavori che saranno effettuati per riportare allo splendore le opere in questione. Sarebbe interessante conoscere an che a quanto ammonterà la spesa totale per la realizzazione delle 6 opere di via Turi. I santacrocesi vogliono essere informati di come vengono spesi soldi per la realizzazione di lavori pubblici.

Vincenzo Oliveri, consigliere comunale Santa Croce