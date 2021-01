Reclama crediti d'imposta prima della nascita dell'azienda, sequestro da 135mila euro in Valdelsa

I finanzieri di Siena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Siena da circa 135mila euro nei confronti del titolare di una ditta individuale della Valdelsa, responsabile di indebita compensazione di imposte.

Erano stati prodotti crediti d’imposta per quell'ammontare ma la ditta individuale si era avvalsa, per il pagamento di somme iscritte a ruolo, di crediti d’imposta inesistenti, in quanto riferiti ad un periodo risultato antecedente alla sua effettiva costituzione ed operatività, avvenuta soltanto alcuni anni dopo rispetto alla data di generazione del credito.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siena, riconoscendo un quadro indiziario particolarmente grave, ha pertanto disposto il sequestro preventivo del profitto di reato, corrispondente alle somme sottratte, fino a concorrenza del debito erariale. I militari hanno quindi proceduto nei confronti del titolare della ditta al sequestro delle disponibilità liquide, delle quote societarie di un’impresa a questi riconducibile e di 3 immobili.