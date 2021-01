Tpl potenziato nel Chianti: più corse scolastiche per rispondere alle esigenze delle comunità

Nei territori di San Casciano e Barberino Tavarnelle si potenzia il servizio di trasporto pubblico locale a favore dei cittadini che, per motivi di studio e lavoro, si recano quotidianamente a Firenze e Scandicci. Sono nove le corse aggiuntive che, attraverso l’utilizzo di veicoli con capienza massima al 50%, come previsto dalle disposizioni governative, andranno a favorire in particolare gli spostamenti degli studenti verso le scuole secondarie di secondo grado Russell Newton, Meucci, Rodolico e gli Istituti di San Bartolo a Cintoia.

“Dopo vari percorsi di analisi e studi dettagliati sui flussi - dichiarano le assessore alla Mobilità Elisabetta Masti e Serena Fedi – grazie al lavoro del tavolo tecnico e del consigliere delegato della Città Metropolitana Francesco Casini abbiamo chiesto e ottenuto un pacchetto di corse aggiuntive nell’ambito di un piano di trasporto pubblico che ancora una volta si è posto l’obiettivo di garantire nel Chianti un servizio in piena sicurezza sanitaria, finalizzato a rispondere alle esigenze di centinaia dei nostri studenti”.

L’azione di potenziamento delle linee ha previsto l’inserimento di nuove corse aggiuntive. “Il piano di Tpl è stato riorganizzato – aggiungono le assessore - in modo da armonizzare gli orari di frequenza delle scuole superiori con gli orari di percorrenze dei bus”. Le linee che rafforzano il Tpl nelle zone collinari di San Casciano e Barberino Tavarnelle partono alle ore 7.35 da Cerbaia in direzione piazza della Libertà Firenze, alle ore 7.35 da San Fabiano in direzione Firenze, alle ore 13 da Firenze verso Tavarnelle, passando da San Casciano. Altre corse aggiuntive sono quelle delle ore 6.25 da Barberino Tavarnelle in direzione Firenze, passando per San Casciano e Scandicci, delle ore 13 da Firenze verso Barberino Tavarnelle, delle ore 7.35 da Barberino Tavarnelle verso Porta Romana, delle ore 13 da Firenze a Barberino Tavarnelle, delle ore 7.50 da Cerbaia in direzione Scandicci e Firenze e delle ore 13.50 da San Casciano a Cerbaia.

Per tutte le indicazioni sulle modalità di rilascio e funzionamento del tagliando ISEE-TPL: sito www.regione.toscana.it o contatta il Numero Verde Regione Toscana 800570530

Info:

TPL - Numeri utili per le segnalazioni

800570530 numero verde per gli utenti del Tpl della Regione Toscana

email: numeroverdetpl@regione.toscana.it

800373760 numero verde Busitalia

email: clienti.firenze@fsbusitalia.it

0552760697 numero Osservatorio Tpl della Città Metropolitana di Firenze

email: osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it

Per gli orari e gli avvisi:

Gli orari e gli avvisi del TPL si trovano in “Elenco linee e orari” sul sito www.acvbus.it

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO