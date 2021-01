Caso Alia-Case Passerini, Forza Italia: "Serve nuovo termovalorizzatore"

"ALIA fa ricorso al Tar contro ATO, in ballo ci sono circa 26 milioni di euro. Una vicenda annosa quella di Case Passerini, di cui adesso stiamo pagando soltanto conseguenze negative. Dall'aumento delle bollette cadute sulla testa dei cittadini fino alle vicende odierne. Come un enorme boomerang questa vicenda si rivolge contro tutto e tutti. Sarebbe stato molto più semplice avere la razionalità e il coraggio di sostenere la costruzione di un termovalorizzatore anziché ostacolarlo per soli motivi ideologici dei Comuni della Piana fiorentina."

"Come Forza Italia, lo avevamo detto chiaro già in campagna elettorale per le scorse Regionali: Se la nostra Regione è indietro nella gestione dei rifiuti è anche a causa di questi continui tira e molla tra le varie anime della sinistra locale. Forza Italia ribadisce invece con forza la necessità della costruzione di un nuovo termovalorizzatore e in contemporanea di una normativa più chiara per venire incontro alle aziende, pensiamo al caso del tessile, per lo smaltimento degli scarti speciali. Da parte nostra in Parlamento abbiamo già tracciato una strada chiara, proponendo con una apposita pdl di semplificare le autorizzazioni per la realizzazione di termovalorizzatori di smaltimento rifiuti urbani e industriali.”.

"Abbiamo la necessità non più rinviabile, di un Piano smaltimento rifiuti Regionale autonomo al fine di fare una vera economia circolare con la realizzazione immediata di impianti idonei fra cui un Termovalorizzatore che produca energia elettrica nel rispetto dell’ambiente e che dalla regione non escano ed entrano rifiuti. Stop alle influenze ambientaliste populiste di una sinistra che ha condannato la nostra Regione e la piana fra Prato e Firenze all’immobilismo politico. Giani e la sua coalizione non hanno fatto nulla. Sono fermi da anni e anni. Siamo curiosi di vedere cosa si inventeranno per l'immediato futuro il Presidente della Regione, Eugenio Giani ed il Nuovo Presidente di Alia, l'ex consigliere regionale Pd, Nicola Ciolini."

Fonte: Ufficio Stampa