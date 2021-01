Dal centro di accoglienza alla Serie D, la storia di Ouattara del Prato

Sette anni fa era in un centro di accoglienza, pochi giorni fa ha esordito in Serie D. Si chiama Siaka Adamzaki Ouattara, è nato in Costa d'Avorio nel 1998 e la sua bella storia vede protagonista il Prato.

Come racconta Il Tirreno, Ouattara arriva in Italia verso il 2014 con l'obiettivo di studiare. Giunto in Sicilia, rimane al centro di accoglienza Cara di Mineo di Catania. Qui però qualcuno si accorge delle sue doti da calciatore, è il tecnico Gianluca Trombino, che lo porta in Seconda Categoria. Ouattara esplode con 45 gol. Da lì inizia il suo viaggio calcistico che lo fa arrivare fino in D.

Ouattara ha firmato per il Prato da poco e ha già esordito coi lanieri. Nello scontro al vertice col Rimini è stato titolare e ha giocato bene. La rincorsa alla promozione in C passa anche da lui.