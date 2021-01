Bagno a Ripoli più verde, il progetto 'green city'

È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il progetto “Bagno a Ripoli green city - Operazione albero 2020”, con cui l’amministrazione parteciperà al bando regionale “Toscana Carbon Neutral”. Obiettivo del bando è l’abbattimento delle emissioni in ambito urbano tramite la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di aree verdi.

Il piano prevede una serie di interventi di forestazione urbana e di sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbanizzate del territorio comunale, in particolare con la piantumazione di 195 nuove alberature in tre aree: la pista ciclabile del Giardino “Silvano Nano Campeggi – I Ponti” a Bagno a Ripoli, i Giardini della Resistenza ad Antella e il “Parco urbano sull’Ema” a Grassina. L’importo complessivo delle opere è stimato in 190mila euro.

Nello specifico, si prevede di mettere a dimora 79 piante di 11 specie diverse nel capoluogo, 66 piante di 11 specie diverse ad Antella e 50 piante di 12 specie diverse a Grassina (nel parcheggio di fronte alla scuola Redi e nel Parco Urbano).

La tipologia, la numerosità e la localizzazione delle specie da mettere a dimora sono state scelte considerando le caratteristiche pedoclimatiche della zona e le piante già esistenti nelle aree limitrofe. Sono state inoltre valutate le caratteristiche e le potenzialità di ciascuna specie in termini di stoccaggio della CO2 e di rimozione degli inquinanti atmosferici.

Proprio nel Parco Urbano di Grassina è stato completato nei giorni scorsi un intervento di manutenzione dell’area verde, con la sistemazione del manto erboso, la riparazione del percorso pedonale e della pavimentazione sotto la pergola. Nella stessa occasione sono stati piantati i primi 25 alberi, che sono andati a sostituire alcune piante che non avevano attecchito. Seguirà la realizzazione di un nuovo pozzo all’interno del parco, da utilizzare per l’irrigazione delle nuove alberature.

“Un Comune più verde – dichiara il sindaco Francesco Casini – è un Comune più vivibile e più bello. Questo progetto, che speriamo di vedere presto finanziato, si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo sostenibile e si legherà al rafforzamento della nostra rete di piste pedociclabili”. “I parchi e le piste ciclabili – gli fa eco l’assessore all’ambiente Enrico Minelli – sono una risorsa importante del nostro territorio comunale. Queste 195 nuove alberature andranno ad arricchire il nostro verde pubblico, nella speranza che possa tornare presto a essere vissuto da tutti i cittadini”.

In caso di esito positivo della partecipazione al bando, l’intervento verrà inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, con il seguente cronoprogramma: approvazione del progetto esecutivo entro giugno 2021, affidamento dei lavori entro ottobre 2021 e conclusione degli stessi entro il giugno del 2022.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa