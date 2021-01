Un furgone e un'auto si sono scontrati in via Saragat a Loro Ciuffenna. L'auto si è ribaltata su un lato e il conducente è rimasto all'interno. I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per estrarlo dalla vettura. L'uomo è stato poi affidato ai sanitari inviati dal 118, i quali hanno preso in carico pure il conducente del furgone. Entrambi sono stati portati in ospedale. Sul posto anche la polizia municipale di Loro Ciuffenna.