Nuovo CdA Orchestra della Toscana, Frittelli confermato presidente

La Regione Toscana ha provveduto a nominare i suoi tre rappresentanti come previsto dallo Statuto così che, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si è rinnovato il board, seppure in attesa, al momento, della nomina del rappresentante del Comune di Firenze, il cui iter è in corso e che presumibilmente si concluderà all’inizio del prossimo mese.

I rappresentanti della Regione sono l’avvocato Maurizio Frittelli e la professoressa Marilù Chiofalo, indicati dalla maggioranza, e il maestro Nazzareno Carusi per la minoranza.

E’ stato rieletto nella carica di presidente l’avvocato Frittelli ed è stato eletto vice presidente il maestro Carusi.

Maurizio Frittelli è all'ORT dal 2015, prima come commissario straordinario e poi come presidente. È stato ed è membro di vari consigli di amministrazione di enti culturali, fra cui il Centro Tempo Reale, il Centro Studi Luciano Berio, Firenze Mostre e la Fondazione del Teatro della Pergola. È professore a contratto presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nazzareno Carusi, già membro del precedente consiglio dell’ORT, definito da Riccardo Muti «un musicista di altissimo valore», è consigliere di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, direttore artistico della Società della Musica “Primo Riccitelli” di Teramo ed è stato consigliere artistico della Fondazione Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano.

Marilù Chiofalo si è dottorata alla Scuola Normale, è docente e ricercatrice in fisica della materia all'Università di Pisa con collaborazioni internazionali, autrice divulgativa. Ha studiato flauto al Conservatorio di Reggio Calabria, suona nell'Orchestra dell'Università e nella Filarmonica pisana. Attiva nei movimenti di donne, è stata assessora del Comune di Pisa (2008-2018), contribuendo ad ANCI nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, seppur non ancora completo, è già pienamente operativo.

Fonte: Ufficio Stampa