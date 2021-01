Rsa Cicignano, vaccinati tutti gli ospiti

Va avanti anche a Montemurlo la vaccinazione anti- Covid che in questa prima fase sta coinvolgendo le persone più fragili, ospiti delle Rsa. Stamattina 16 gennaio i medici dell'ufficio di igiene della Usl hanno portato i vaccini all'Rsa di Cicignano, dove sono stati vaccinati sia gli ospiti della struttura che alcuni operatori. A sottolineare l'importanza del momento non sono voluti mancare il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Montemurlo, Alberto Fanti:« Si tratta di un passaggio molto importante per proteggere i nostri anziani, che rappresentano davvero i soggetti più fragili contro i quali il virus si sta accanendo- hanno detto Calamai e Fanti- È importante che la vaccinazione prosegua a ritmo sostenuto e che presto possa coinvolgere anche le altre fasce di popolazione a rischio».