San Rossore, firmata convenzione tra Ente Parco e ASD Canoa Kayak Versilia

Un patto con gli abitanti, le associazioni e le comunità per salvaguardare l'ambiente e promuovere una fruizione consapevole della natura: con questo spirito è stata firmata la convenzione tra l'Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l'ASD Canoa Kayak Versilia che, come l'associazione Rivivilago, la Pro loco Massarosa e la Lipu, rappresenta una delle realtà attive sul territorio del lago di Massaciuccoli.

Siglata alla presenza di Giovanni Maffei Cardellini e Riccardo Gaddi, presidente e direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di Marino Farnocchia e Alessandro Nigrisoli, presidente e consigliare di Canoa Kayak Versilia, la convenzione prevede la collaborazione per attività di educazione ambientale, di promozione della biodiversità lacustre e fluviale e un monitoraggio continuo del lago. Delle vere e proprie 'Sentinelle del lago' che, a partire dalle zone abitualmente frequentate in canoa per gli allenamenti, controllano lo stato dello specchio d'acqua e dei canali segnalando eventuali criticità all'Ente, alle Guardie del Parco ed eventualmente alle autorità competenti. In linea con il progetto 'Sentinelle delle acque' che la Federazione Canoa Kayak, a cui l'ASD è affiliata, promuove in tutta Italia.

Fonte: Ufficio Stampa