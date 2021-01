Toscana in zona gialla, riaprono Museo dei Bozzetti e Casa Carducci

Con la Toscana in zona gialla riaprono da lunedì 18 gennaio il Museo dei Bozzetti e Casa Carducci a Valdicastello. Dopo il via libera del Governo, il Comune di Pietrasanta è già pronto a riaprire due dei suoi principali spazi culturali durante i giorni feriali così come previsto dal nuovo DPCM. Il Museo dei Bozzetti, ospitato nel Chiostro di S. Agostino, sarà aperto il lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 mentre la Casa Museo Carducci il martedì dalle 9.00 alle 12.00. I musei, lo ricordiamo, sono tutti ad ingresso libero.

“E’ un piccolo segnale di speranza e di luce – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – in un periodo tra i più bui della nostra storia. Dobbiamo però continuare a tenere la guardia alzata e a rispettare con grande scrupolo le misure se vogliamo tenere sotto controllo la diffusione del contagio e restare in zona gialla. Questi giorni saranno fondamentali. Altrimenti rischiamo di chiudere tutto nuovamente e questo significherebbe vanificare tutti gli sforzi”.

Pietrasanta, in un recente articolo pubblicato sul sito della prestigiosa rivista Forbes è stata definita la capitale della cultura all’aria aperta. Un titolo che, mai come oggi, proietta la Piccola Atene tra le mete turistiche più interessanti. “Il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea – spiega il primo cittadino – è un gioiello en plein air che consente di respirare cultura ed arte passeggiando a piedi o in bicicletta alla scoperta di opere e paesaggi, frazioni e storia. La possibilità di poter contare su un’attrazione culturale così importante e prestigiosa, ricca di opere di grandissimo livello, è per la nostra città un valore aggiunto. Pietrasanta sarà pronta, quando sarà possibile, ad essere sempre protagonista della scena cultura ed artistica internazionale”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts

Fonte: Ufficio Stampa