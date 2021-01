Avis Empoli, raggiunge 1.639 donazioni nel 2020

In questo anno colmo di difficoltà che si è appena concluso, l’ AVIS Comunale Empoli chiude il proprio bilancio in positivo con 34 donazioni in più rispetto al 2019. Nonostante le difficoltà legate al lockdown e alle varie restrizioni susseguitesi, sono state raggiunte le ben 1639 donazioni di cui 1293 di sangue intero, 342 di plasma e 14 di multicomponent.

Tutto questo è stato possibile solo grazie ai 936 donatori che si sono messi a disposizione degli altri. È importante segnalare che i nuovi iscritti sono stati 103 e che i donatori che in questo anno si sono riattivati, tornando quindi a donare dopo almeno due anni, sono stati 167. Numeri importanti che avremo voluto celebrare insieme durante la nostra festa annuale, che purtroppo non ci è stato possibile organizzare.

Sperando di poter festeggiare nel 2021 i nostri 55 anni, cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente le ragazze del servizio civile, la nostra collaboratrice Elisa, il consiglio ma soprattutto tutti i nostri donatori per l’enorme senso civico dimostrato.

Come sempre siamo a disposizione per la comunità per qualsiasi informazione sul percorso per diventare donatori di sangue e componenti o per prendere gli appuntamenti e possiamo essere contattati ai seguenti numeri 0571 993608 oppure 3703566943 o all’indirizzo email empoli.comunale@avis.it.