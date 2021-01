I doni della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga al Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese

Regali e sorprese da parte dei volontari della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, con il Gruppo Donatori di Sangue, ai piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Per l’associazione si tratta di una piacevole ricorrenza che vede protagonisti i volontari che sempre, nei primi giorni dell’anno nuovo, si recano in visita nel dipartimento diretto dal professor Mario Messina. Ad accogliere il presidente Giuliano Brandini, il vice presidente Guido Landozzi e Amina Daihi della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, oltre al professor Messina, c’erano anche la dottoressa Marina Vascotto, della UOC Pediatria, e la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.

«Ringraziamo di cuore la Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga per la grande vicinanza ai piccoli pazienti che apprezzeranno tantissimo il gradito pensiero – ha detto il professor Messina –. Un grazie davvero di cuore va anche a tutte le associazioni che hanno avuto un pensiero per il nostro Dipartimento, in un momento particolarmente complesso a causa della pandemia».

Fonte: Aou senese - Ufficio Stampa