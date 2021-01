Angelica, cinghiale attraversa la strada e causa incidente: ferito 26enne

Un cinghiale ha attraversato la Tosco Romagnola e ha causato un incidente. Il fatto è avvenuto all'ora di cena all'Angelica, poco fuori da San Romano, nel Comune di Montopoli in Val d'Arno. A avere la peggio almeno due persone, una delle quali è un 26enne finito in ospedale.

In una zona in cui ultimamente hanno scorrazzato alcuni cinghiali, un esemplare è stato travolto da un'auto. La vettura non ha potuto evitare l'impatto con l'animale, uccidendolo sul colpo. L'autista ha provato a schivarlo finendo nella corsia opposta contro un'altra auto.

Sono intervenuti i soccorsi per almeno tre persone ferite, nessuna delle quali in gravi condizioni. L'automedica, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli e un'altra della Croce Rossa di Castelfranco di Sotto hanno portato i feriti in codice verde al San Giuseppe di Empoli.

Intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelfranco.