Picchia e minaccia la convivente, arrestato 35enne a Firenze

Un altro arresto per maltrattamenti tra le mura domestiche. È accaduto ieri sera dopo l'allerta al 112. I carabinieri del Norm di Firenze sono giunti in zona Settignano per un'aggressione a una donna da parte del proprio convivente.

La ragazza, vestita con abiti di fortuna nonostante il freddo intenso, si stava recando presso la vicina sede di un centro di assistenza medica. In casa è stato trovato un 35enne italiano già noto alle forze dell’ordine, che in evidente stato di ebbrezza alcoolica e con tono di sfida riferiva che la persona incontrata per strada era la propria convivente che si era allontanata da casa dopo una discussione.

Il litigio era iniziato nel tardo pomeriggio, perché la donna si era permessa di chiedere informazioni su una telefonata ricevuta dall’uomo. Lo stesso, inoltre, dopo aver appreso che la donna aveva nel frattempo richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e a seguito della caduta accidentale del proprio cellulare, ha dato in escandescenza e l'ha presa a schiaffi e a pugni, minacciando di morte sia lei che i suoi familiari.

Le lesioni della donna, curata al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova, sono state dichiarate guaribili in sette giorni.

Il 35enne invece è finito in arresto per lesioni aggravate e minacce nei confronti della compagna. Sarà giudicato con processo per direttissima quest'oggi, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza.