"Via Italia Viva e dentro il M5S nella giunta Giani": l'ipotesi sollevata da Forza Italia

"Vedremo come andrà a finire e quale sarà la strada che alla fine verrà percorsa, ma la crisi del Governo Conte potrebbe avere importanti ripercussioni a livello locale soprattutto in Toscana, dove Italia Viva governa la Regione in alleanza con il Pd. Non sono in pochi, a sinistra, a prevedere una fuoriuscita dei due consiglieri di Italia Viva dalla coalizione, e un'entrata in maggioranza delle due consigliere del Movimento 5 Stelle". Lo affermano il commissario regionale di Forza Italia Toscana, sen. Massimo Mallegni, e il capogruppo di FI al Consiglio regionale, Marco Stella.

"Se questa ipotesi dovesse tradursi in realtà - aggiungono Mallegni e Stella - sarebbe un ulteriore segnale negativo per la Toscana. Uno spostamento a sinistra si traduce in reddito di cittadinanza, abbandono delle imprese che attraversano una crisi economica senza precedenti, abbandono di ogni potenziamento delle infrastrutture di cui la nostra regione ha urgente bisogno, dall'aeroporto di Firenze alla Tirrenica, dalla Due Mari alla Tav, solo per citare le più importanti. Il nostro auspicio è che si vada subito a elezioni politiche nazionali e che dalle urne esca una maggioranza di centrodestra, per il bene del Paese".