Anche nei municipi di Figline e Incisa raccolta firme contro la propaganda nazifascista

Anche l'Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno ha aderito, al completo, alla raccolta firme per sostenere il progetto di legge di iniziativa popolare per introdurre "Norme specifiche contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la promozione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".

Fino al 31 marzo, tutti i cittadini residenti sul territorio comunale possono fare altrettanto, rivolgendosi allo Sportello FacileFIV dei municipi di Figline e di Incisa, aperto (ad accesso libero) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30. Per firmare occorre portare con sé anche la propria carta di identità.

Si ricorda che per presentare la proposta in Parlamento sono necessarie 50mila firme.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.anagrafeantifascista.it e al gruppo Facebook “Legge antifascista Stazzema”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa