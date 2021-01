Comprare Bitcoin: dove farlo e quanto costa

Sono sempre di più le persone che, mese dopo mese, si stanno avvicinando con convinzione al mondo di Bitcoin, convinte che la più nota criptovaluta del mondo possa rappresentare la migliore soluzione per i propri investimenti.

Ma dove e come comprare Bitcoin? E quanto costa? E, ancora, siamo sicuri che l’acquisto di Bitcoin sia effettivamente la soluzione più conveniente per cercare di investire in maniera redditizia su questo asset?

Come e dove comprare Bitcoin

Cerchiamo di rispondere con ordine a queste domande, cominciando dal domandarci come funziona l’acquisto di Bitcoin, e come e dove comprare Bitcoin.

In linea generale, il modo più semplice per poter comprare Bitcoin è ricorrere a piattaforme specializzate, chiamate exchange, che ti consentiranno di negoziare Bitcoin in cambio di altre criptovalute o di valuta fiat, come l’euro.

Dunque, per comprare Bitcoin, intuibilmente, dovrai aprire un conto (gratis) in una di queste piattaforme, effettuare il deposito di denaro contante attraverso il tuo strumento preferito e, infine, richiedere la conversione della prima valuta in Bitcoin.

L’operazione non è, però, gratuita. Ogni exchange ha le proprie politiche tariffarie e, dunque, potrebbe applicare un costo che generalmente è proporzionale all’importo che vuoi acquistare e vendere.

In generale, i migliori exchange propongono tariffe a partire dall’1-2% del valore oggetto di negoziazione, mentre alcuni exchange molto meno convenienti hanno fee che possono superare anche l’8%!

È evidente che dalla scelta di un exchange piuttosto che di un’altra piattaforma dipenderà una buona quota della convenienza a procedere con queste operazioni di investimento. E che, dunque, prima di iniziare a investire in criptovalute non potrai che leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo di ogni cambio.

Comprare o no Bitcoin: perché usare i CFD

Ma siamo sicuri che l’utilizzo di un exchange sia da preferirsi per poter comprare Bitcoin?

In realtà, tutto dipende da quello che desideri fare con Bitcoin!

Se infatti il tuo obiettivo è quello di acquistare Bitcoin, inserirlo in un wallet digitale e, poi, scegliere di utilizzarlo volta per volta per le tue operazioni (non solo di investimento finanziario, quanto anche di acquisto di beni e servizi in suo cambio, o di trasferimento verso altri portafogli), allora l’uso di un exchange costituirà certamente la strada da seguire.

Se invece il tuo obiettivo è quello di trarre dei profitti dai movimenti di prezzo di Bitcoin, la soluzione migliore non può che essere quella di usare un broker CFD, come eToro. Ma perché?

I broker CFD sono degli intermediari che ti consentiranno di investire in Bitcoin pur senza entrarne in possesso! Lo strumento che viene utilizzato a tale fine è il contratto per differenza (CFD), un prodotto derivato il cui valore è ancorato al valore dell’asset a cui si riferisce (in questo caso, Bitcoin). Ne deriva che se il prezzo di Bitcoin sale, anche il valore del CFD Bitcoin sale. Di contro, se il prezzo di Bitcoin scende, anche il valore del CFD Bitcoin scende.

Le buone notizie sono legate però soprattutto all’aspetto economico e di flessibilità.

Di fatti, aprire e chiudere posizioni in CFD è completamente gratuito: la remunerazione di questo servizio per i broker è infatti rappresentata dallo spread, ovvero dal differenziale tra i prezzi di acquisto e di vendita.

Inoltre, investire in CFD significa poter prendere posizione rialzista o ribassista con la stessa facilità: per guadagnare con Bitcoin non dovrai infatti necessariamente sperare che il prezzo della criptovaluta salga, ma semplicemente prevedere correttamente se il valore di BTC subirà un incremento o un decremento.