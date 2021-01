Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: le novità nell’Asl Toscana Sud Est

Variazioni della “geografia” dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella Asl Tse. Una novità in provincia di Siena: Tamara Lapucci cesserà l'attività il 31 gennaio nell’ambito territoriale di Casole d’Elsa, Radicondoli, Colle di Val d’Elsa. I suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno al nuovo incaricato provvisorio, Gianluca Cannavale.

Una novità anche in provincia di Arezzo: Bruno Gargiulo il 23 gennaio cesserà l’attività convenzionale nell’ambito territoriale di Civitella in Val di Chiana, Subbiano, Arezzo, Monte San Savino, Castiglion Fibocchi, Capolona. I suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno in carico al nuovo incaricato provvisorio Alessandro Versienti.

Cinque le novità nella provincia di Grosseto. Alessandro Bracciali ha cessato il 17 gennaio nell’ambito territoriale di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico. I suoi assistiti devono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito. Martina Meocci cesserà l’attività convenzionale il 25 gennaio (Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico). I suoi assistiti devono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito). Claudio Donarelli cesserà il 31 gennaio (Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico) e i suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno in carico al nuovo incaricato provvisorio Giacomo Marri. Il 31 gennaio è la data anche di Carla Pierozzi con lo stesso ambito territoriale e i cui assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno in carico al nuovo incaricato provvisorio Simone Pasquini. Anche Massimo Lasi cesserà a fine mese (Follonica, Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo) e i suoi assistiti devono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito.

Per effettuare la scelta, è possibile utilizzare le seguenti modalità.

Scelta online, se si è in possesso di codice Pin della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”).

Tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst.

Oppure:

– via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati

– Provincia di Grosseto e Siena:

Telefono: 0564 483777, orario da lunedì al venerdì 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

– Zona Arezzo: 0575 254809, orario da lunedì al venerdì 9-12.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est