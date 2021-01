Strada di Monsanto, progetto approvato e gara in corso

Gara in corso per la sistemazione di un tratto della strada comunale di Monsanto. “In seguito all’approvazione del progetto sono state indette le procedure che porteranno all’aggiudicazione dei lavori e quindi al cantiere – dice l’assessore al lavori pubblici Fabio Carrozzino – Un intervento atteso e necessario per superare alcune delle criticità presenti attraverso il rifacimento del manto e la sistemazione delle banchine laterali”.

L’intervento, realizzato con investimento di 59mila euro, porterà alla manutenzione del manto stradale di un tratto della strada comunale della Paneretta, quello che si sviluppa dal ponte sul torrente Drove di Tattera, che è confine naturale con il comune di Barberino Tavarnelle, per una lunghezza complessiva di circa 800 metri in direzione Poggibonsi. Un percorso che fa da strada periferica di collegamento con nuclei abitati come Monsanto e la Paneretta, nel comune di Barberino Tavarnelle.

L’intervento manutentivo prevede il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, ad oggi piuttosto sconnesso e ammalorato. La carreggiata stradale a doppia corsia sarà interessata dal ripristino del manto con stesa di binder dove necessario e successiva stesa di tappeto d’usura. La carreggiata sarà interessata anche della sistemazione delle banchine laterali mediante pulizia e asportazione della vegetazione e residui terrosi al fine di far defluire maggiormente l’acqua piovana. L’intervento si completerà con posa in opera di segnaletica verticale di delineatore normale di margine.

“Si tratta di un tratto stradale che è stato oggetto nel tempo di interventi puntuali e in cui si rende necessario un lavoro organico di sistemazione – dice Carrozzino – Nonostante rallentamenti e difficoltà di questa fase storica, cerchiamo di portare avanti un programma di interventi con cui rispondere alle necessità, sempre sulla base delle risorse disponibili e delle priorità riscontrate e verificate su tutto il territorio”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa