Verde pubblico e sport, prorogata la scadenza della manifestazione di interesse per attività motoria all’aperto

È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la scadenza della manifestazione di interesse per individuare associazioni, società e soggetti che possano organizzare “Attività motoria individuale all’aria aperta nell’ambito dell’outdoor education”. Il Comune di Pistoia intende così proseguire sulla scia di quanto deciso a giugno, con la pubblicazione del bando, offrendo ai soggetti interessati la possibilità di promuovere momenti di attività sportiva o ludico-motoria negli spazi a verde pubblici, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 limita la possibilità di allenarsi al chiuso.

Con l’avviso pubblico il Comune di Pistoia raccoglierà le adesioni di coloro che sono interessati a creare occasioni di esercizio guidato di attività in spazi aperti, nel rispetto delle attuali normative di igiene, sicurezza e distanziamento sociale. Il progetto è rivolto a bambini di età superiore a 3 anni, adolescenti e adulti.

Per aderire all’iniziativa gli interessati devono presentare la loro candidatura utilizzando il modulo prestampato presente sul sito, da inviare all’indirizzo Pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it. Le domande potranno essere inoltrate durante tutto l’anno con scadenza a fine anno.

Una volta ricevute le candidature, l'Amministrazione provvederà a calendarizzare l'utilizzo degli spazi nei giorni e negli orari a disposizione. L’attività, una volta assegnata, potrà proseguire fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di una eventuale prosecuzione concordata con il Comune.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere al responsabile del verde pubblico del Comune Nicola Stefanelli, mail: n.stefanelli@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa