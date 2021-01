I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questo pomeriggio a Reggello, in località Cancelli, per soccorrere un cavallo finito in un fosso, che non riusciva a rimettersi in piedi e ad uscire fuori. Dopo aver liberato lo spazio intorno, l'animale è stato sollevato tramite l'utilizzo dell'autogru e rimesso in piedi. Presente anche un veterinario che ha assistito l'animale durante tutte le operazioni e che ha constatato le buone condizioni del cavallo.