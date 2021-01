Borse di plastica non conformi, multe e sequestri a Firenze

Multe per 15mila euro e sequestri di prodotti non conformi per oltre 200 chili. Questo è il risultato dei controlli dei carabinieri forestali sul rispetto nelle nuove normative delle borse di plastica.

I controlli hanno interessato produttori, importatori, distributori e dettaglianti a di Firenze, al Mercato di Sant’Ambrogio ed al Mercato Ortofrutticolo di Novoli. I militari hanno riscontrato, per alcuni operatori, la non rispondenza delle buste ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità e hanno accertato l’assenza della prevista marcatura e dei requisiti richiesti per l’effettiva natura merceologica. Per questo sono scattate multe e sequestri.