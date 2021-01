Centomila nuove mascherine donate al Comune di Pescia

È stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale pesciatina l’iniziativa dell’associazione Alice Benvenuti Onlus che, attraverso la sua presidentessa Lucia Betti, ha donato al comune di Pescia una serie di mascherine pediatriche e gel igienizzante appositamente prodotto per i bambini. A ricevere questo materiale l’assessore al welfare del comune di Pescia Fiorella Grossi :” Un sentito ringraziamento va alla associazione Alice Benvenuti Onlus per questo straordinario pensiero che segue, in questa catena virtuosa, una donazione analoga dell’associazione Anna Maria Marino, che ringraziamo a sua volta per la grande attenzione dimostrata nei nostri confronti. Un rapporto importante, con queste due eccezionali realtà benefattrici, che continua e si rinsalda. I prodotti che abbiamo ricevuto saranno distribuiti in due direzioni : nelle scuole e per le famiglie bisognose del nostro territorio”.

Intanto, con un proprio mezzo e l’ausilio di un tecnico comunale, l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori, per velocizzare i tempi, è andata di persona a Firenze a ritirare 100mila mascherine protettive messe a disposizione dalla regione Toscana. Le mascherine verranno distribuite nei prossimi giorni a tutti quelli che si presenteranno muniti di tessera sanitaria.

I punti di distribuzioni rimangono i soliti: in piazza Mazzini,al numero 17, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Mefit, dalle 14,30 alle 17 dal lunedì al venerdì e a Collodi nel punto di informazione turistica trasformato temporaneamente in Urp il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Gli abitanti della Montagna continuano a fare riferimento alle strutture utilizzate in queste settimane delle associazioni e pro loco.

Fonte: Comune di Pescia