Cocaina per i locali della Valdinievole, arrestato un 38enne a Montecatini

Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino italiano di 38 anni pluripregiudicato, residente nella periferia di Montecatini Terme, ed alla denuncia in stato di libertà della fidanzata coetanea di nazionalità rumena. I due sono stati trovati in possesso di svariate dosi di cocaina pronte per la cessione, nonché di bilancina di precisione, materiale solitamente usato per il confezionamento in dosi dello stupefacente e di una discreta somma di denaro provento dello spaccio.

Gli agenti del commissariato di Montecatini Terme, diretto dal vice questore Mara Ferasin, hanno accertato che la cocaina veniva ceduta esclusivamente a personaggi fidati e conosciuti, perlopiù frequentatori di locali pubblici della Valdinievole. L’arrestato, su disposizione del PM di turno, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di Arresti Domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Pistoia.