Incidente a Molin Nuovo, 67enne all'ospedale in codice rosso

Un incidente ha coinvolto più veicoli questo pomeriggio, intorno alle ore 19, in via Senese Romana, sulla Sr 429, a Molin Nuovo, nel comune di Empoli. Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Ci sarebbe almeno un altro ferito. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta l'automedica, un'ambulanza della Misericordia di Certaldo e una della Misericordia di San Miniato Basso, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO