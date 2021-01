Cuoio in lutto, è scomparso il cuoco Mario Villa

A 45 anni è venuto a mancare Mario Villa, cuoco molto conosciuto nel Comprensorio del Cuoio. Originario del Piemonte, Villa era sposato con la santacrocese Serena e aveva una figlia. Un brutto male se lo è portato via nelle ultime ore, gettando Santa Croce sull'Arno nella tristezza.

Aveva lavorato per lungo tempo nella ristorazione in zona, tra la Valdera e il Cuoio. Viveva in Toscana da circa sei anni, dopo il matrimonio a Santa Croce. Sarà esposto alla cappellina del commiato al cimitero santacrocese. Il funerale si terrà a Tricerro, in provincia di Vercelli, nella giornata di domani, sanato 23 gennaio.